Глава OpenAI предложил платить вознаграждение авторам идей за обучение крупных языковых моделей в ИИ

Глава компании-разработчика нейросети ChatGPT под названием OpenAI (США) Сэм Альтман заявил, что создатели оригинальных идей должны получать финансовое вознаграждение за свой вклад в обучение больших языковых моделей.
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