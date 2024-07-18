Эксперты ЭИСИ назвали межнациональное согласие основой государства РФ

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В России наблюдается устойчивое межнациональное согласие, несмотря на попытки Запада дестабилизировать ситуацию извне, отметили эксперты в ходе прошедшего 18 июля круглого стола "Межнациональное единство как основа развития России", организаторами которого выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
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