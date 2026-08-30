Стартовала пятая поездка нижегородских школьников в Беслан на Вахту памяти

Стартовала пятая, юбилейная поездка нижегородских школьников в Беслан на Вахту памяти. 46 ребят из школ Балахнинского и Володарского округов, Нижегородского кадетского корпуса имени Маргелова и из Дзержинска отправились на поезде в Северную Осетию, чтобы почтить память жертв трагедии, произошедшей в в сентябре 2024 года в школе Беслана.