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Поклонник Шатунова ухаживает за могилой певца на Троекуровском кладбище

Поклонник Шатунова ухаживает за могилой певца на Троекуровском кладбище

Родственники певца Юрия Шатунова не посещают его могилу на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал 58-летний поклонник солиста «Ласкового мая», который ухаживает за местом захоронения праха артиста.

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