WSJ: члены совета директоров компаний Маска употребляли с ним наркотики

Бывшие члены совета директоров компаний Илона Маска Tesla и Space X употребляли вместе с ним наркотики, опасаясь "огорчить" предпринимателя своим отказом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники .
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