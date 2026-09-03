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Регион 29

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В Новодвинске волонтеры помогают бойцам масксетями, экипировкой и 3D-печатью

В Новодвинске волонтеры помогают бойцам масксетями, экипировкой и 3D-печатью

Объединения «ZOV29», «Мама солдата» и «ЗаМир» объединяют более 150 человек и поддерживают постоянную связь с военнослужащими.

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