В Свердловской области глава Среднеуральска Стасенок выписал себе новогоднюю премию в 1 млн рублей. Деньги чиновнику достались «за выдающийся вк...

В Свердловской области глава Среднеуральска Стасенок выписал себе новогоднюю премию в 1 млн рублей. Деньги чиновнику достались «за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие города и рост благосостояния работников администрации», пишут местные СМИ.
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