Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 30 марта

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 30 марта

Сегодня, 30 марта, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды ожидается с 09.

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