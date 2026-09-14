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Проект ИнформУИК завершился в Астраханской области

Проект ИнформУИК завершился в Астраханской области

13 сентября завершил свою работу проект «ИнформУИК». С 29 августа, за время подомовых и поквартирных обходов члены участковых избирательных комиссия Астраханской области встретились с тысячами астраханцев.

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