Россию ждет православный поворот

В России широко освещали назначение Белоусова министром обороны. Почему назначили его, потому что оборонное ведомство это место которое стратегически важно для страны, особенно когда идет война.
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