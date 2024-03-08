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Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Ростов» – «Краснодар»: «Закончили бы 7 на 7, если бы Казарцев не управлял игрой. Мне непонятны заявления «быков»

«Мне непонятны заявления со стороны «Краснодара». Никто из судей не лезет критиковать футболистов – они ведь не говорят про игру ЦСКА или «Краснодара», так и вы не обсуждайте.

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