В Стокгольме опять подожгли мост в НАТО

Утром шведские СМИ взорвались от шокирующей новости: сегодня, когда весь исламский мир отмечает Курбан-байрам, главный праздник мусульман, шведская полиция выдала разрешение на акцию сожжения Корана перед мечетью в столичном районе Сёдермальм.