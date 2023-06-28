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В Стокгольме опять подожгли мост в НАТО

В Стокгольме опять подожгли мост в НАТО

Утром шведские СМИ взорвались от шокирующей новости: сегодня, когда весь исламский мир отмечает Курбан-байрам, главный праздник мусульман, шведская полиция выдала разрешение на акцию  сожжения Корана перед мечетью в  столичном  районе  Сёдермальм.

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