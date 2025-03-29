В Оренбурге полицейские приняли участие в интеллектуальной игре «Тайны здоровья» для студентов ОГУ

Накануне в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» при содействии члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», заведующей отделом профилактики наркологических расстройств ГАУЗ «ООКНД» Анны Пьянковой в ОГУ для студентов разных факультетов организована игра «Соображариум.
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