В Оренбурге полицейские приняли участие в интеллектуальной игре «Тайны здоровья» для студентов ОГУ

Накануне в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» при содействии члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», заведующей отделом профилактики наркологических расстройств ГАУЗ «ООКНД» Анны Пьянковой в ОГУ для студентов разных факультетов организована игра «Соображариум.