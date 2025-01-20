Сырский подтвердил, что Украина не сможет перехватить "Орешник"

По словам главкома, у Киева нет таких средств.У Вооружённых сил Украины нет таких возможностей, которые позволят перехватывать гиперзвуковые ракеты комплекса "Орешник".
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