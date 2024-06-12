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Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Кажется, Арабский мир стал просыпаться. В своём выступлении перед элитой Арабского Востока наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 30 лет Арабский мир будет ассоциироваться с культурой, комфортом и богатой жизнью.

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Комментарии
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B
Boris
Персия - это Иран, учите историю и не несите пургу
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16 час.
Ковати
Медицинские инструменты удивительной тонкости были использованы не с персов в 10 в. А ещё с древнего Рима. И до них видимо ещё в египетской цивилизации.
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14 час.
Natalija Osminina
Он просто был таджиком.
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14 час.

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