Женщина закопала труп 20-летнего свердловчанина в нарколаборатории

Пропавшего в Коломне 20-летнего жителя Нижнего Тагила нашли закопанным в ангаре с нарколабораторией. 34-летняя женщина из Челябинской области, которую задержали полицейские, призналась, что она организовала в этом ангаре производство наркотических веществ, а погибший парень был ее помощником.
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