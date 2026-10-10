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«Двери к миру»: в Германии ответили на гнев Мерца из-за визита Шредера в гости к Путину

Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер не согласился с критикой в отношении бывшего канцлера ФРГ и члена СДПГ Герхарда Шредера, связанной с его поездкой в Москву.

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