Ирина Винер: «Условия, на которых предлагают выступать россиянам, унизительные. Флага нет, гимна нет – вместо этого музыка, похожая на похоронный марш»

«На мой взгляд и на взгляд моих коллег и гимнасток, именно Олимпиада сейчас является политизированной, потому что те условия, на которых предлагают выступать нашим спортсменам, являются невероятно унизительными.
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