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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Microsoft начал блокировать покупки через Xbox из других регионов

Microsoft начал блокировать покупки через Xbox из других регионов

Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало Согласно информации, полученной из различных источников, в последние часы компания Xbox заблокировала возможность совершать покупки из других регионов при помощи VPN.

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