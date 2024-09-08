Microsoft начал блокировать покупки через Xbox из других регионов

Официальных сообщений от Microsoft по этому поводу пока не поступало Согласно информации, полученной из различных источников, в последние часы компания Xbox заблокировала возможность совершать покупки из других регионов при помощи VPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии