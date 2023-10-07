ND: Пятая часть финнов ине может позволить себе еду и лекарства

Каждый пятый житель Финляндии не может позволить себе еду и лекарства. Новый отчет национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии показывает, что примерно пятая часть населения не может обеспечить свои основные потребности, такие как питание и медицинское обслуживание, и это в первую очередь касается молодежи, которая страдает наиболее сильно, сообщает финское издание Nya Dagbladet (ND).