smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Данные английской разведки не могут считаться достоверными, если не подтверждены эстонской разведкой. Как с этим ?CBS: Британская р...
  • Бендер Задунайский
    Значит папа такая же сволота как и испуганный уëб...к Ваня Ургант."Вы - мерзавцы и ...
  • Вовладар Даров
    Сказали а, говорите б! Где статья?Россия встроила с...

ND: Пятая часть финнов ине может позволить себе еду и лекарства

ND: Пятая часть финнов ине может позволить себе еду и лекарства

Каждый пятый житель Финляндии не может позволить себе еду и лекарства. Новый отчет национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Финляндии показывает, что примерно пятая часть населения не может обеспечить свои основные потребности, такие как питание и медицинское обслуживание, и это в первую очередь касается молодежи, которая страдает наиболее сильно, сообщает финское издание Nya Dagbladet (ND).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх