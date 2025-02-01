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Военное обозрение

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ВМС США планируют потратиться на модернизацию баллистических ракет Trident II для подлодок

ВМС США планируют потратиться на модернизацию баллистических ракет Trident II для подлодок

Компания Lockheed Martin по заказу ВМС США займется модернизацией ракет Trident II для атомных подводных ракетоносцев.

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