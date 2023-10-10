Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    Это их еврейские проблемы, а не России!!! Здесь эта падаль никому не нужна!!! Слово не воробей.... !!! Хоть на панель...Пугачеву, Галкина...
  • Наталья
    Тенденцию "установило" правительство:всех вернуть..даже приглашают...народ,как обычно, никто не спрашивает...Шарик земной не б...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Обрыдли эти мастурбеки кишлачники, зачем они нам?Мигрантов начали ...

Шарик земной не бесконечный, и никто не любит предателей, — военкор Медведев

Шарик земной не бесконечный, и никто не любит предателей, — военкор Медведев

Военный корреспондент Георгий Медведев в своем Telegram-канале комментирует, что на фоне последних событий ждет россиян, сбежавших в Израиль.

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Комментарии
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Татьяна Романова
А может быть еще и пособие для возвращенцев учредить? Как невинно пострадавших из-за своей трусости и жадности... Куда это ты, автор, гнешь, уж не сам ли из этих просчитавшихся будешь?
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1 час.
Н
Наталья
Тенденцию &quot;установило&quot; правительство:всех вернуть..даже приглашают...народ,как обычно, никто не спрашивает...
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13 мин.

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