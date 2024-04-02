Какие нарушения правил дорожного движения больше не фиксируются камерами наблюдения

Павел Апостол, руководитель отдела регистрации и анализа дорожных происшествий INSP, сообщил, что с тех пор, как были зафиксированы последние нарушения, дорожные камеры больше не фиксируют ремни безопасности и мобильные телефоны за рулем.
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