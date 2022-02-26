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Доха (WTA). Финал. Швентек встретится с Контавейт

Ига Швентек сыграет с Анетт Контавейт в финале турнира в Дохе. Cетка турнира здесь. Qatar TotalEnergies Open Доха, Катар 20 – 26 февраля 2022 WTA 1000 Призовой фонд – 2 331 698 долларов Открытые корты, хард Финал Ига Швентек (Польша)  Анетт Контавейт (Эстония) Дата проведения 26 февраля, 18.

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