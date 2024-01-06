В США могут запустить антимонопольный процесс против Apple в первой половине 2024 года

Министерство юстиции США вплотную приблизилось в своём антимонопольном расследовании в отношении Apple в связи с её действиями по защите доминирования iPhone на рынке смартфонов к предъявлению обвинений уже в первой половине этого года, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
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