Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Скорее, был взрыв": Что заставило экипаж МКС экстренно укрыться в кораблях.

"Скорее, был взрыв": Что заставило экипаж МКС экстренно укрыться в кораблях.

Девять космонавтов и астронавтов получили указание перейти в пристыкованные к станции спускаемые аппараты после поступления тревожного сообщения.

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Комментарии
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Александр Симаков
Техенология манипулирования общественным мнением в действии!  Российский спутник выведен из состава группировки из-за отказа аппаратуры! А то, что этот спутник выработал свой  ресурс ещё в 2018 году, и четыре года проработал на орбите больше положенного срока, не пишут. 😀  НАСА переводит стрелки на наш старый спутник, отвлекая внимание общественности от своей проблемы. Я не знаю, очень ли рады американские астронавты тому, что задержались на МКС, но пока никто не знает, когда НАСА из-за  аварийной ситуации со спускаемым аппаратом сможет вернуть их на землю...
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