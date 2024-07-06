"Скорее, был взрыв": Что заставило экипаж МКС экстренно укрыться в кораблях.

Александр Симаков

Техенология манипулирования общественным мнением в действии! Российский спутник выведен из состава группировки из-за отказа аппаратуры! А то, что этот спутник выработал свой ресурс ещё в 2018 году, и четыре года проработал на орбите больше положенного срока, не пишут. 😀 НАСА переводит стрелки на наш старый спутник, отвлекая внимание общественности от своей проблемы. Я не знаю, очень ли рады американские астронавты тому, что задержались на МКС, но пока никто не знает, когда НАСА из-за аварийной ситуации со спускаемым аппаратом сможет вернуть их на землю...