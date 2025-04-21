Суд в Хабаровском крае отобрал машину у пьяного водителя

В Хабаровском крае еще один пьяный водитель лишился своей машины: на этот раз центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре принял решение конфисковать автомобиль "Хонда Аккорд", которым управлял 38-летний мужчина в состоянии опьянения.
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