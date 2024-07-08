Песков: в данный момент нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

В ходе беседы с журналистами в понедельник, 8 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент отсутствует какая-либо платформа для урегулирования ситуации на Украине.
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