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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о победе над «Краснодаром»: «Сейчас будут говорить, будто борьба за чемпионство закончилась, надеясь, что «Зенит» самоуспокоится. Но этого не будет»

– В первую очередь хочу еще раз поздравить всех болельщиков «Зенита» с победой над «Краснодаром». Волевой победой.

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