Новый провал: авария случилась сразу после восстановления дороги по улице Московской в Краснодаре

Новый провал: авария случилась сразу после восстановления дороги по улице Московской в КраснодареВ Краснодаре сегодня с самого утра был завершен ремонт на улице Московской, где провалился грунт, и восстановлено движение транспорта.
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