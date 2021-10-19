10 самых абсурдных американских законов о сексе

Большая часть самых абсурдных законов, которые касаются секса, принята и действует в США. Отчасти это обусловлено тем, что Америка считается пуританской страной и христианство имеет достаточно большое влияние на общественную жизнь американцев.
Большая часть самых абсурдных законов, которые касаются секса, принята и действует в США. Отчасти это обусловлено тем, что Америка считается пуританской страной и христианство имеет достаточно большое влияние на общественную жизнь американцев.
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