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Кожевников об МЧМ-2023: «Не понимаю, как Канада вышла в финал. Ну пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно»

Александр Кожевников высказался касательно победы Канады над США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023. По ходу игры судьи отменили два гола американцев.

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