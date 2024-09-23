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Русский Днепропетровск

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Дети в заложниках, взрослые трудятся, как рабы. Алёхин о пропавших курянах и их поиске

Анастасия Градинарова 23 сентября 2024 г., 17:38   Реальное число замученных украинскими войсками мирных жителей, согнанных на принудительные работы или умерших не в результате боевых действий можно будет узнать только после того, как вся Курская область будет освобождены от ВСУ На сегодняшний день власти имеют лишь приблизительные и постоянно меняющиеся данные об этом, рассказал журналистам волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алёхин.

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