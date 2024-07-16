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Песков: РФ не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США

Песков: РФ не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы в США

В РФ внимательно наблюдают за происходящими в Соединенных Штатах внутриполитическими процессами, но не намерены вмешиваться в них, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Медведев в беседе с телеканалом «Звезда», комментируя покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

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