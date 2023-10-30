АНБ создало центр по защите от ИИ. Оно же будет защищать сам ИИ

Агентство национальной безопасности США открывает Центр безопасности искусственного интеллектаАгентство национальной безопасности США (АНБ) объявило о планах по созданию Центра безопасности искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Security Center) – специализированного центра, призванного объединить все направления деятельности агентства, связанные с безопасностью искусственного интеллекта (ИИ).
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