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АНБ создало центр по защите от ИИ. Оно же будет защищать сам ИИ

АНБ создало центр по защите от ИИ. Оно же будет защищать сам ИИ

Агентство национальной безопасности США открывает Центр безопасности искусственного интеллектаАгентство национальной безопасности США (АНБ) объявило о планах по созданию Центра безопасности искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Security Center) – специализированного центра, призванного объединить все направления деятельности агентства, связанные с безопасностью искусственного интеллекта (ИИ).

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