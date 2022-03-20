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Пиоли о Меньяне: «Он сказал, что прямо из-за ворот ему кричали расистские оскорбления. Очень грустно»

Вратарь «Милана» Майк Меньян подвергся расистским оскорблениям на матче с «Кальяри». После игры 30-го тура Серии А, которую «Милан» выиграл со счетом 1:0, между игроками команд случилась потасовка.

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