В Самаре семьи участников СВО бесплатно посмотрят балет "Щелкунчик"

Также они смогут посетить различные выставки и мероприятия.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об инициативе о предоставлении бесплатных билетов на музейно-выставочные мероприятия для семей участников специальной военной операции (СВО).
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