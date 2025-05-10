Бывший генпрокурор России Скуратов о деле Чубайса.- Значит ли это, что Чубайс испугался из-за ареста на его богатства в России… И пытается каким-то образом - тайно, ящиками, мешками, все свои сбережения увезти туда, где он живет? То ли в Израиль, то ли.
Чубайс должен рассчитаться сполна
Комментарии
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Vladimir
Не крыша а подельники
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6 час.
И
Искандер
БЫВШИЙ генпрокурор России Скуратов "задним умом крепок". Ему бы подсуетиться ДО того, как рыжая мразь сдриснула за кордон. Зато сейчас "подготовка вот этих судебных процедур идет полным ходом". То ли смеяться, то ли блевануть от омерзения...
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5 час.
владимир рябченко
Сравни: опись имущества почившего Сталина длилась ДВА часа...!?
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1 час.
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