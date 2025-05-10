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Чубайс должен рассчитаться сполна

Чубайс должен рассчитаться сполна

Бывший генпрокурор России Скуратов о деле Чубайса.- Значит ли это, что Чубайс испугался из-за ареста на его богатства в России… И пытается каким-то образом - тайно, ящиками, мешками, все свои сбережения увезти туда, где он живет? То ли в Израиль, то ли.

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Комментарии
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Vladimir
Не крыша а подельники
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6 час.
И
Искандер
БЫВШИЙ генпрокурор России Скуратов &quot;задним умом крепок&quot;. Ему бы подсуетиться ДО того, как рыжая мразь сдриснула за кордон. Зато сейчас &quot;подготовка вот этих судебных процедур идет полным ходом&quot;. То ли смеяться, то ли блевануть от омерзения...
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5 час.
владимир рябченко
Сравни: опись имущества почившего Сталина длилась ДВА часа...!?
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1 час.
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