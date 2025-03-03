«Первый удачный маркетинг EA за годы»: разработчики Split Fiction показали, как поиграть тем, у кого нет друзей

Выходящее на этой неделе кооперативное приключение Split Fiction — игра строго кооперативная. Но как быть тем, у кого товарищей нет? Разработчики из шведской Hazelight Studios (It Takes Two) представили решение проблемы.
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