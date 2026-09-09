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Регион 29

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Несовершеннолетняя архангелогородка стала жертвой мошенников

Несовершеннолетняя архангелогородка стала жертвой мошенников

Она потеряла заработанные летом деньги.В отдел полиции Архангельска обратилась семья 16-летней учащейся.

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