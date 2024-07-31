Глава ОС при Росгидромете: лихорадка Западного Нила вызывает беспокойство

Распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство среди ученых и медиков. С такими словами выступил Вадим Петров, председатель Общественного совета при Росгидромете, передает РИА Новости.
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