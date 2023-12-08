БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бой панфиловцев возле разъезда Дубосеково

Бой панфиловцев возле разъезда Дубосеково

Вступление На мой взгляд, основная проблема большинства авторов статей на эту тему заключается в том, что они сигают в «16-е ноября», словно в омут, поэтому сначала окунаются с головой, а потом, нахлебавшись псевдоисторической воды, начинают активно барахтаться, цепляясь за плавающие в ней старые бревна типа «по воспоминаниям Васильева было так-то и так-то»; «а Капров сказал, что на самом деле под Дубосеково героически дрались не 28 человек, а вся 4-я рота»; «а начальник политотдела 316 сд в своем донесении сообщил, что, по неуточненным данным, в районе 1075 сп было подбито не меньше 9 немецких танков»; «а вот Малик Габдулин вспоминал, как…» и т.

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