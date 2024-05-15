США обещают безопасность Украины на фоне наступления российских войск

Во время своего четвертого визита на Украину после российского наступления госсекретарь США Энтони Блинкен заверяет президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в борьбе с Москвой.
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