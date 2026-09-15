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Царьград

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Интербригада "Пятнашка": ВСУ применили дроны со скоростью 400 км/ч

Интербригада "Пятнашка": ВСУ применили дроны со скоростью 400 км/ч

Командир интербригады "Пятнашка" Герой ДНР Ахра Авидзба сообщил о применении украинскими войсками беспилотников, развивающих до 400 км/ч.

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