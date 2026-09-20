У отдела полиции на Марата сгорели две служебные машины

В Центральном районе у здания отдела полиции на улице Марата загорелись две служебные машины. Инцидент произошёл утром 20 сентября, о нём проинформировали в пресс-службе городского главка МЧС.
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