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Царьград

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У отдела полиции на Марата сгорели две служебные машины

У отдела полиции на Марата сгорели две служебные машины

В Центральном районе у здания отдела полиции на улице Марата загорелись две служебные машины. Инцидент произошёл утром 20 сентября, о нём проинформировали в пресс-службе городского главка МЧС.

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