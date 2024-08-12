Avia.pro - СМИ Светские львицы и короли сцены, как же они любят напомнить о себе, особенно когда на горизонте мелькает возможность вернуть былую славу! В этот раз наш "звёздный" дуэт — Алла Борисовна Пугачева и Ксения Анатольевна Собчак — решил подарить миру немного ностальгии и сентиментальности, вспомнив о том, кто стал символом эпохи, которую многие предпочли бы забыть.
«Не забуду никогда»: Пугачева публично обратилась к Собчак
Комментарии
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Natalija Osminina
Самое лучшее в таких случаях- взять на вооружение западную "культуру отмены" и сми забыть об этих тварях. А о Пугачевой вспомнить один раз- когда ей, наконец-то дадут давно заслуженное ею звание ин. агента, коим она и была с 90-х годов, работая на Мировой клан педерастов.
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8 час.
Yuri Vorobyev
Шмары!!!!
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8 час.
ЛГ
Любовь Гришук
О чем статья? Одна вода и рассуждения... Смысл!? Время потратила на чтение . Жаль.
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7 час.
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