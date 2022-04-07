Стеф Карри отреагировал на слова Леброна о желании выступать вместе

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на заявление лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса о желании выступать вместе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх