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"Как развестись с мужем, ПОКА он на войне" или "Всем не выжить, а мне - надо" - диверсии в нашем тылу!

"Как развестись с мужем, ПОКА он на войне" или "Всем не выжить, а мне - надо" - диверсии в нашем тылу!

Ох и полетят сейчас брызги в разные стороны. Я даже представить себе боюсь, на сколько маленьких Юристов-юмористов набросятся на меня нынче в комментариях.

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Комментарии
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Sergiy Che
Психолух у нас это почти диагноз....
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1 д.
АС
Александр Сысоев
На таких примитивно эгоистичных телках как Ольга Стрелкова и ее подзащитные не стоит даже жениться, ну а уже если не можешь не сделать подобную глупость, прежде составь брачный договор. По которому в подобной ситуации эта убогая стерва должна остаться в таком же положении  как и старуха из &quot;Сказки о рыбаке и рыбке&quot;. А то уж больно привлекателен для женского животного принцип &quot;И на хер сесть, и рыбку съесть&quot;.
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23 час.
ИШ
Иван Шапошников
стрелкова-мразь..
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16 час.

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