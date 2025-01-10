Ох и полетят сейчас брызги в разные стороны. Я даже представить себе боюсь, на сколько маленьких Юристов-юмористов набросятся на меня нынче в комментариях.
"Как развестись с мужем, ПОКА он на войне" или "Всем не выжить, а мне - надо" - диверсии в нашем тылу!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Психолух у нас это почти диагноз....
Ответить
1 д.
АС
Александр Сысоев
На таких примитивно эгоистичных телках как Ольга Стрелкова и ее подзащитные не стоит даже жениться, ну а уже если не можешь не сделать подобную глупость, прежде составь брачный договор. По которому в подобной ситуации эта убогая стерва должна остаться в таком же положении как и старуха из "Сказки о рыбаке и рыбке". А то уж больно привлекателен для женского животного принцип "И на хер сесть, и рыбку съесть".
Ответить
23 час.
ИШ
Иван Шапошников
стрелкова-мразь..
Ответить
16 час.
Свежие комментарии