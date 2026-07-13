Йеменские хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и атаковали Саудовскую Аравию. Представители движения «Ансар Аллах» заявили о намерении заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив одновременно с прекращением Ираном судоходства через Ормузский пролив.
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