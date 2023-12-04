Стела «Усть-Илимск» на въезде в город теперь с подсветкой

Стела «Усть-Илимск» на въезде в город теперь сияет ярким светом. Как сообщила мэр муниципалитета Анна Щёкина, этим летом стелу полностью реконструировали, и подсветка стала последним штрихом в её новом облике.
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